Twilight : une star de la saga est maman pour la 1ère fois !

Depuis la fin de Twilight, plusieurs acteurs ont fondé une famille. C'est par exemple le cas de Nikki Reed (Rosalie) qui s'est mariée avec Ian Somerhalder et a une fille, de Kellan Lutz (Emmett) qui est devenu papa en 2021 ou encore de Jackson Rathbone (Jasper). Au tour d'Ashley Greene de pouponner.

Ashley Greene est maman

C'est officiel : Ashley Greene est devenue maman pour la première fois. Celle qui jouait Alice Cullen dans la saga avec Robert Pattinson et Kristen Stewart avait annoncé en mars 2022 être enceinte de son premier enfant avec son mari Paul Khoury avec qui elle est en couple depuis 2013 et qu'elle a épousé en 2018.

Sur Instagram, l'actrice a dévoilé la venue au monde de son bébé qui est une petite fille, née le vendredi 16 septembre. "Et juste comme ça tout a changé. En un moment, tu es venue au monde et tout s'est effacé. Plus rien ne comptait. L'amour dont nous sommes entourés ne peut pas être expliqué, simplement ressenti de manière si profonde. Nous t'aimons tellement ma petite. Bienvenue dans notre monde" a écrit l'actrice en légende d'une photo montrant la main du bébé.

Quant au prénom ? Ashley Greene et Paul Khoury ont appelé leur fille Kingsley Rainn.