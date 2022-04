Twilight : une star a failli quitter la saga avant la fin, "Ma passion n'était plus là"

Pas si facile la vie d'acteur star. Twilight, adaptation des romans de Stephenie Meyer, a débarqué dans les salles obscures en 2008 et a tout de suite été un franc succès. Quatre ans et cinq films plus tard, la saga a touché à sa fin, laissant de nombreux fans orphelin d'Edward Cullen, Bella Swan, Jacob Black, Emmett Cullen et tous les autres. Les longs-métrages ont propulsé au rang de star des acteurs comme Robert Pattinson, qui joue maintenant Batman, Kristen Stewart, Taylor Lautner ou Kellan Lutz.

Ce dernier a d'ailleurs fait une étonnante révélation dans le podcast d'Ashley Greene (qui joue d'ailleurs sa soeur Alice Cullen dans Twilight), intitulé The Twilight Effect. Celui qui a ensuite incarné Hercule au grand écran, avoue qu'il a voulu quitter la saga en plein milieu.

"C'est inquiétant de ne plus aimer du tout ce que vous faites"

"J'étais juste content d'être là, particulièrement pour Twilight [chapitre 1 : Fascination]. Au fil des films, on devait simplement attendre. J'ai presque décidé de ne pas faire Révélation, (les deux derniers films, ndlr), parce que je pensais juste 'Les gars, intérieurement j'ai besoin de faire quelque chose' et c'était épuisant. Je n'ai qu'une vie, et si je ne vis que jusque trente ans, j'ai juste passé quelques mois (à attendre sur le tournage). Mon agent me disait 'Mais, et tout l'argent que tu gagnes ?', et moi je pensais 'tu peux le garder'" explique-t-il.

"Je m'en fiche vraiment de l'argent. J'ai assez travaillé. Je suis reconnaissant d'avoir fait les films, mais j'en suis venu à me dire que ma passion, l'éclat dans mes yeux n'était plus là. C'est inquiétant de ne plus aimer du tout ce que vous faites" ajoute celui qui a récemment quitté la série Most Wanted Criminals. Finalement, l'acteur a bien tenu son rôle jusqu'au bout, pour la plus grande joie des fans !