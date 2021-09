Kellan Lutz annonce son départ de Most Wanted Criminals et dévoile les raisons

Il y a une vie après Twilight ! Si certains sont un peu retombés dans l'anonymat, d'autres stars de la saga continuent de cartonner comme Robert Pattinson qui incarnera bientôt Batman, Kristen Stewart qui va jouer Lady Di dans un nouveau film ou bien Kellan Lutz. Après quelques années de mou, l'acteur a retrouvé un rôle à la télé : depuis 2020, il jouait le rôle de Ken Crosby dans Most Wanted Criminals, diffusée récemment sur TF1.

Kellan Lutz quitte Most Wanted Criminals et explique pourquoi

Contre toute attente et alors qu'il devait participer à la saison 3 du spin-off de FBI, Kellan Lutz vient d'annoncer son départ de Most Wanted Criminals. C'est suite à la diffusion de l'épisode 1 de la saison 3 ce mardi 21 septembre aux US que l'acteur a confirmé qu'il ne reviendra pas pour la suite du show. Celui qui jouait Emmett confie avoir besoin de passer du temps avec ses proches après une année très difficile suite à plusieurs drames personnels. "Crosby ne va pas pourchasser des méchants pendant un moment. 2020 a été beaucoup pour tout le monde. Pour moi, elle a commencé avec la perte de ma première fille, puis j'ai failli perdre ma femme (son épouse a fait une fausse couche à 6 mois de grossesse en février 2020, ndlr) et j'ai perdu mes deux grands-pères, tout cela en pleine pandémie mondiale en étant de l'autre côté du pays, loin de ma famille, de mes amis." écrit la star.

"Si 2020 m'a appris quelque chose, c'est à quel point la famille est importante. Après beaucoup de prières et de réflexion, j'ai pris la décision difficile de repartir vivre en Californie où notre fille pourra grandir avec ses grands-parents, ses tantes, ses oncles et ses cousins." ajoute l'acteur qui espère pouvoir revenir ponctuellement dans la franchise FBI dans le futur.