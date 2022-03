Ashley Greene (Twilight) enceinte : "J'ai hâte de te voir partager ta lumière avec notre bébé"

L'actrice de Twilight Ashley Greene est enceinte de son mari Paul Khoury

Dans les films Twilight, il y avait bien sûr Robert Pattinson et Kristen Stewart, mais aussi Taylor Lautner, Nikki Reed, Kellan Lutz, Anna Kendrick, ou encore Ashley Greene. Et il se trouve qu'Ashley Greene, qui jouait Alice Cullen dans la saga de vampires et de loups garous, a annoncé sa grossesse sur Instagram. L'actrice est enceinte de son mari Paul Khoury. Les amoureux qui s'étaient fiancés en 2016 et s'étaient mariés en 2018 attendent donc leur premier enfant.

Sur son compte Instagram, Ashley Greene a posté une série de 3 photos en noir et blanc (prises pour le magazine People), où elle s'affiche dans les bras de Paul Khoury, tout sourire. Elle y dévoile même une échographie du bébé. "Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé quoi que ce soit et d'une certaine manière, mon coeur ne cesse de s'agrandir pour t'aimer encore plus. J'ai hâte de te voir partager ta lumière, ton amour et ta passion avec notre bébé" a-t-elle écrit en légende.