Phoebe Dynevor (Chronique des Bridgerton) traumatisée par sa célébrité ? "Je suis remplie d'anxiété"

Phoebe Dynevor n'a pas attendu La Chronique des Bridgerton pour débuter sa carrière - on avait déjà pu la suivre dans des séries comme Snatch ou Younger, mais c'est bien son rôle de Daphné dans la fiction de Netflix qui lui a réellement permis de se révéler aux yeux du monde entier. Le rêve de n'importe quelle actrice ? Oui, mais qui n'est pas sans conséquences.

"Je suis remplie d'anxiété"

Tandis que le tournage de la saison 2 est actuellement en cours, Phoebe Dynevor a profité de son temps libre pour accorder une interview à Harper's Bazaar. Et à cette occasion, la star de 26 ans n'a pas manqué de critiquer les effets secondaires d'une célébrité aussi soudaine.

"Je ne pense pas que quelqu'un sache réellement comment gérer une telle pression. Je m'inquiète pour absolument tout, a-t-elle ainsi confessé au magazine, avant de préciser, "Je suis remplie d'anxiété. Je ressens la peur de l'échec, de décevoir quelqu'un, de me contredire..."

Un métier instable difficile à gérer

Puis, la comédienne l'a ensuite ajouté, là où son métier est au centre de tous les fantasmes de la part du public, celui-ci est en réalité très difficile à suivre au quotidien, "Les moments forts peuvent être très forts, et les moments bas peuvent vous faire chuter très bas". Et selon elle, le meilleur des exemples est sa notoriété acquise avec La Chronique des Bridgerton qui l'a totalement prise au dépourvu.

"Je pensais qu'il s'agissait d'un simple nouveau projet. Je ne pensais pas qu'il allait intéresser les gens plus que ça. (...) Certains me disaient que ça pouvait devenir énorme, mais vous n'y croyez jamais vraiment et vous ne pouvez pas comprendre ce que ça peut faire avant de le vivre", a-t-elle expliqué. C'est une sensation bizarre, qui vous sort de vous. C'est seulement après avoir pu quitter la maison [à la suite du confinement] que je l'ai réalisé, quand les photographes étaient devant chez moi, ce qui était vraiment effrayant, et qu'ils prenaient des photos alors que j'étais en pyjama".

Les techniques de Phoebe Dynevor pour survivre à Hollywood

Mais alors, comment fait-elle pour tenir le coup et ne pas se laisser submerger par cette partie obscur de ce métier ? Elle s'oblige tout simplement à bouger et à rester consciente des événements, "Vous réalisez les conséquences qu'il peut y avoir sur votre santé mentale à force d'être constamment épié. Je dois donc méditer, je vois un thérapeute, je sors marcher tous les jours. Je fais beaucoup de choses pour m'obliger à m'ancrer, car actuellement le reste est particulièrement mouvementé."

Un deuxième boulot à plein temps qui fait clairement moins rêver que les tapis rouges...