Tom Holland (Spider-Man) souffre de sa célébrité : "Je le vis très mal"

Cette année, Tom Holland retrouvera son rôle de Peter Parker au cinéma dans le film Spider Man : No Way Home. De quoi logiquement faire le bonheur de l'acteur, véritable fan de ce héros de Marvel, même si ce projet ne devrait pas améliorer son rapport à la célébrité. Et pour cause, alors que ce nouvel épisode de la saga du MCU pourrait faire revenir à l'écran d'anciens personnages cultes de l'univers de Spidey, sa popularité devrait à nouveau grimper en flèche. Or, le comédien déteste ça.

Une célébrité difficile à vivre

Au détour d'une interview accordée à Public, Tom Holland n'a pas caché sa relation difficile avec sa célébrité. Invité à décrire ce qu'elle représente pour lui, le jeune homme a notamment confié, "Des plaisirs mais aussi des emmerdes !" Puis, il l'a ensuite regretté, "Ma vie ne sera plus jamais comme avant."

Bien évidemment, le membre des Avengers est conscient de la chance qu'il a d'être à cette place aujourd'hui, "Je ne le déplore pas sur le plan financier", mais cela ne l'aveugle pas pour autant sur l'autre facette de cette position, celle qui l'oblige à lutter en permanence contre l'image que l'on se fait de lui, "Je le vis très mal quand des personnes ne comprennent pas que je reste un mec simple."

Des situations frustrantes au quotidien

Et parmi les situations qui frustrent Tom Holland, il n'y a aucune hiérarchie. Ainsi, il s'avoue autant agacé d'être confronté à des personnes malintentionnées, "Je n'ai rien contre les gens qui demandent des autographes d'ordinaire, le problème, c'est que la plupart les revendent à des sociétés spécialisées", que de ne plus pouvoir faire du sport normalement.

En tant que grand supporteur de foot, le comédien souffre de voir ses proches jouer avec le frein à main quand il est sur le terrain, "Quand je joue au foot avec des potes, on dirait qu'ils prennent des précautions pour ne pas blesser leur ami célèbre. C'est bizarre."

Pas facile tous les jours la vie d'acteur...