Tom Holland : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la star de Spider-Man : Homecoming

Après la saga The Amazing Spider-Man, dans laquelle Tobey Maguire prêtait ses traits à Peter Parker alias Spider-Man, place à la nouvelle génération ! Dans la nouvelle franchise, composée de Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home et bientôt Spider-Man : No Way Home, c'est Tom Holland qui incarne l'homme araignée. Voilà 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'acteur !

Pour Spider-Man : Homecoming, il est retourné à l'école incognito

Pour se préparer au rôle de Peter Parker alias Spider-Man, Tom Holland est retourné à l'école. Avec l'envie de vraiment bien faire pour jouer l'ado qui devient un super-héros Marvel, l'acteur a en effet décidé de se mettre dans la peau d'un élève comme les autres. Il est ainsi allé secrètement suivre des cours dans une école dans le Bronx, à New York, aux Etats-Unis.

"La chose la plus cool que j'ai pu faire pour ce film, ce fut de rejoindre secrètement une école new-yorkaise, dans le Bronx. Personne ne savait qui j'étais ni ce que je faisais. Je me souviens, j'ai emprunté une fausse identité et j'ai pris un accent. J'y suis allé durant trois jours, c'était vraiment génial" a-t-il expliqué, "c'était très intéressant parce que les écoles new-yorkaises sont très différentes des écoles londoniennes : quand j'étais plus jeune, je devais porter un uniforme, et il n'y avait que des garçons. Là, c'était la première fois que je fréquentais une école avec des filles. C'était aussi étonnant que sympathique".

"Sur place, je l'ai dit à une seule personne. Je lui ai dit 'Hey, il faut que je te dise : en réalité, je suis Spider-Man'. Et il ne m'a pas cru..." s'est rappelé Tom Holland. Il a ainsi pu vraiment passer incognito : "Lorsque je lui en ai parlé, je n'avais pas encore tourné le film, donc je n'avais aucune photo pour lui prouver ma bonne foi. Personne ne m'a cru. Ce qui est plutôt une bonne chose en fait : si Peter Parker avait débarqué dans cette école et clamé à tout-va 'Je suis Spider-Man', tout le monde lui aurait dit 'Tu mens, tu n'es pas Spider-Man'".

Tom Holland en couple avec une actrice

Tom Holland a une vie privée très médiatisée, comme toutes les stars. Après sa rupture avec Olivia Bolton, il avait officialisé son couple avec Nadia Parkes en juillet 2020. Cette dernière a été vue dans les séries Dr Who et The Spanish Princess. Et depuis, les amoureux se font très discrets sur leur romance, au point que plusieurs internautes se demandent s'ils sont toujours en couple ou s'ils sont séparés. Mais le comédien n'est pas du genre à étaler sa vie amoureuse. "Je n'aime pas vivre sous les projecteurs" avait-il confié à GQ.

Dans la vraie vie, il a peur... des araignées

Sur grand écran, il joue Spider-Man, alias l'homme araignée. Mais dans la vraie vie, Tom Holland a peur des araignées. Eh oui, un fun fact que le comédien avait raconté en interview pour PRBK. "Oui, j'ai absolument peur des araignées" nous avait-il avoué, "Heureusement, il n'y avait pas d'araignées dans ce film à part celle sur ma poitrine, donc le tournage s'est bien passé, j'étais en sécurité". Sa partenaire de jeu, Zendaya, était plus courageuse du côté des araignées. "Si elle est vraiment vraiment énorme, bon là je vais avoir peur. Mais si elle est petite et pas tellement flippante, il n'y a pas de problèmes" nous avait-elle déclaré.

Il est dyslexique

Tom Holland a été diagnostiqué dyslexique à l'âge de 7 ans. Il avait évoqué sa dyslexie dans le cadre d'un livestream pour Marvel en avril 2020. "Nous avons écrit quelques cartes pour pouvoir les montrer" avait-il expliqué lors d'un jeu avec des pancartes, avant de se rendre compte que les mots étaient à l'envers. Il avait alors précisé : "Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que, sur un live Instagram, les lettres sont retournées. Et je suis dyslexique, et ça m'a pris tellement de temps pour les écrire de cette façon. Je ne vais pas être en mesure de les écrire à l'envers dans les temps, alors je m'excuse".

Tom Holland est très fort en gymnastique, ce qui lui a permis de faire lui-même plusieurs cascades

Sur les réseaux, le comédien a posté plusieurs vidéos de lui en train de faire des saltos lors du tournage du premier volet. Des posts qui prouvent ainsi à quel point Tom Holland est bon gymnaste. Il a ainsi pu assurer lui-même de nombreuses cascades pour les films sur l'homme araignée. Une souplesse qu'il avait déjà montrée dans la comédie musicale Billy Elliot, dans laquelle il jouait.

"Je pense que mon travail sur Billy Elliot est une des principales raisons pour lesquelles j'ai obtenu ce rôle" de Peter Parker avait-il d'ailleurs confié, "J'ai suivi un formidable entraînement pour cette comédie musicale, c'est là que j'ai appris tout ce que je sais en gymnastique. Et pas un jour ne s'est écoulé sur ce film sans que je n'utilise ces capacités". Le réalisateur Joe Russo, qui a travaillé avec l'acteur dans les films Captain America Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, avait effectivement déclaré à propos de Tom Holland : "C'est aussi un danseur et un gymnaste. Vous n'avez même pas idée à quel point il colle au rôle".