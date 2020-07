Tom Holland en couple : il officialise sa relation avec Nadia Parkes ❤️

Entre Tom Holland et Olivia Bolton, ça n'a pas duré : "ils ont décidé que c'était mieux pour eux d'être amis que d'être en couple", a confié une source au journal The Sun. L'acteur de Spider-Man n'a pas officialisé leur rupture, mais ses fans ont compris que leur histoire était réellement terminée lorsque des rumeurs ont balancé que le beau gosse était aujourd'hui en couple avec Nadia Parkes. Si ce nom ne vous dit rien, c'est une jeune actrice aperçue dans Dr Who et qui joue actuellement dans la série The Spanish Princess.

Tom Holland officialise avec Nadia Parkes

Les amoureux se seraient rencontrés grâce à Joe Jonas et Sophie Turner, qui viennent d'accueillir leur premier enfant, et se seraient mis ensemble avant le confinement. Il aura fallu attendre la fin du mois de juillet pour que Tom Holland officialise enfin sa relation avec Nadia Parkes : il a posté une photo de sa girlfriend sur son compte Instagram. Alors, oui, elle porte un masque, mais on la reconnaît grâce à sa chevelure et à sa tenue avec laquelle elle a aussi pris la pose sur son compte Instagram.