Tom Holland de nouveau en couple après sa rupture avec Olivia Bolton ?

En général, Tom Holland est plutôt discret sur sa vie privée, mais lorsque des photos de lui main dans la main avec une mystérieuse blonde du nom d'Olivia Bolton ont fuité, il n'a pas eu d'autres choix que de confirmer son couple. Un an plus tard, l'acteur s'est de nouveau retrouvé dans les tabloïds pour sa supposée rupture avec sa petite amie : "Tom et Olivia sont encore très proches, mais ils ont décidé récemment que c'était mieux pour eux d'être amis que d'être en couple", a avoué une source à The Sun au mois d'avril.

Tom Holland en couple avec l'actrice Nadia Parkes ?

Et alors que Tom Holland n'a pas confirmé sa séparation, des rumeurs affirment qu'il sort aujourd'hui avec Nadia Parkes, une actrice vue dans Dr Who et qui joue actuellement dans la série The Spanish Princess. D'après les infos du Daily Mail, ce seraient Sophie Turner (Game of Thrones) et Joe Jonas, des amis de Nadia Sparkes, qui l'auraient présentée à la star de Spider-Man. Tom Holland et Nadia Sparkes se seraient ensuite mis en couple peu de temps avant le confinement, soit il y a presque trois mois.

Une source a balancé : "C'était le début de leur relation quand la quarantaine a été annoncée à Londres. Ils ont pris la décision de se confiner tous les deux et les choses se passent vraiment bien entre eux. Tom a dit à ses amis et à sa famille qu'ils entretenaient une relation officielle et que vivre ensemble aussi tôt dans leur romance n'avait fait que renforcer les choses entre eux." Pour le moment, les "amoureux", n'ont rien officialisé.