Tom Holland (Spider-Man) séparé de sa petite amie Olivia Bolton ? 💔

Depuis deux ans environ, les fans de Spider-Man espèrent voir Tom Holland et Zendaya en couple. Malheureusement pour eux, leur voeu ne s'est jamais réalisé, d'autant plus que l'actrice sort aujourd'hui avec Jacob Elordi, son partenaire dans la série Euphoria et l'ex de Joey King vu dans The Kissing Booth. L'interprète de Peter Parker n'était lui non plus pas célibataire jusqu'à il y a peu...

Tom Holland et Olivia Bolton, la rupture ?

Les rumeurs entre Tom Holland et Olivia Bolton, qui se connaissent depuis plusieurs années car leurs parents sont amis de longue date, ont commencé en juillet 2019 lorsqu'ils ont été aperçus main dans la main et collé-serrés au au festival British Summer Time Hyde Park, à Londres. Il aura fallu attendre deux mois pour que l'acteur de Spider-Man : Far From Home confirme leur relation : "C'est la première fois que je me suis retrouvé véritablement dans les tabloïds. C'est la première fois que quelque chose de ce style m'est arrivé", a-t-il notamment confié au magazine GQ.

Depuis ces confidences, Tom Holland et Olivia Bolton vivent leur histoire d'amour dans la plus grande discrétion. Histoire d'amour qui serait aujourd'hui terminée si l'on en croit les infos de The Sun : "Tom et Olivia sont encore très proches, mais ils ont décidé récemment que c'était mieux pour eux d'être amis que d'être en couple. Tout cela a été très amical et ils pensent tous les deux que c'est la meilleure chose." L'acteur et sa supposée ex n'ont pas réagi à leur supposée rupture.