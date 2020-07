Spider-Man : quelle est la meilleure version du héros au cinéma ?

Les meilleurs vilains

Le Spider-Man de Tobey Maguire c'est 1 vilain de bien sur 4. Entre un Bouffon Vert sorti tout droit d'un épisode de Power Rangers, un Sandman assez quelconque et un Venom ridicule, il n'est pas verni en terme d'adversaires. Heureusement, le Docteur Octopus est là et nous offre des combats épiques, des séquences mémorables (la scène à l'hôpital façon film d'horreur est parfaite) et un sous-texte passionnant à travers cette dualité. Néanmoins, ça ne reste pas suffisant pour nous convaincre.

Du côté du Spider-Man de Tom Holland, c'est une vraie misère. Là où le héros va jusqu'à affronter Thanos avec les Avengers, il se contente dans ses films solos de se battre contre un mec quasiment à la retraite déguisé dans un costume de Vautour loin d'être impressionnant, et se fait manipuler par un geek avec des drones. Alors oui, c'est sympa à suivre, mais pour le côté spectacle on repassera.

Ne reste donc plus que le Spider-Man d'Andrew Garfield. On ne va pas se le cacher, les vilains qu'il peut rencontrer sont loin d'être parfaits - ils sont même un peu ratés avec une profondeur moindre vis-à-vis de ceux de Tobey Maguire. Alors pourquoi les préférer aux valeurs sûres de cette autre saga ? Tout simplement parce que niveau spectacle, les affrontements et enjeux avec Le Lézard, Electro, le Bouffon vert et Rhino sont très cool. Un film de super-héros, c'est également des scènes d'action badass et épiques. Et pour le coup, on est plutôt bien servis avec lui.

Verdict : Andrew Garfield