Spider-Man 3 : Tom Holland dément les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield

Depuis plusieurs mois maintenant, Spider-Man 3 - le prochain film de franchise portée par Tom Holland, intrigue les fans. Si l'on se fie aux nombreuses rumeurs qui pullulent régulièrement sur Internet, ce nouvel épisode pourrait en effet nous offrir une plongée incroyable dans l'univers cinématographique de l'homme-araignée.

Ainsi, le Peter Parker de Tom Holland ne ferait pas seulement face aux méchants de son monde, mais il pourrait également affronter ceux des versions précédentes du héros au cinéma, que ce soit Electro (Jamie Foxx) ou encore le Docteur Octopus (Alfred Molina). A l'heure actuelle on ne sait pas encore comment cela serait possible - même si la présence de Dr Strange pourrait y être liée, mais on sait déjà qu'il est inutile de s'attendre à retrouver 3 Spider-Man différents à l'écran.

Tom Holland dément la réunion des Spider-Men

Interrogé par Esquire sur la rumeur qui laisse entendre que Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient également présents dans ce film, Tom Holland a balayé l'info d'un revers de main et assuré qu'il sera bien le seul Peter Parker de cette nouvelle aventure, "Non, non. Ils ne vont pas du tout apparaître dans ce film. A moins bien sûr que les producteurs aient décidé de me cacher cette énorme information, mais ça serait, je pense, un secret bien trop gros à garder. Donc de ce que j'en sais, c'est non."

Le comédien l'a ensuite précisé, malgré les fuites qui s'accumulent et qui annoncent une histoire très spéciale, ce nouvel épisode sera au contraire dans la lignée de Homecoming et Far from home, "Ca sera une suite des autres films Spider-Man qui ont déjà été faits".

Marvel adore les secrets

Alors, gros mensonge de Tom Holland afin de ne pas nous gâcher la surprise ou véritable douche froide de sa part ? Le mystère reste entier. Toutefois, l'acteur a peut-être (malgré lui) dévoilé un indice concernant la réponse. Il l'a en effet précisé, Marvel adore ne pas tout dire à ses acteurs, "C'est un truc qu'ils font tout le temps. Dans Endgame, avec la scène des funérailles de Tony Stark, pendant très longtemps on m'avait laissé croire qu'il s'agissait d'un mariage. Et je suis sûr à 100% qu'ils continuent de me piéger".

Autrement dit, s'il n'est pas certain d'être réellement au courant de ce qu'il se passe autour de lui, rien ne certifie que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne reviendront donc pas, non ?