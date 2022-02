La Chronique des Bridgerton saison 2 : voici comment les scènes de sexe ont été tournées

Après l'histoire d'amour de Simon et Daphné, c'est un nouveau couple qui prend le relai dans La Chronique des Bridgerton. Comme le deuxième roman de la saga de Julia Quinn, c'est l'aîné de la fratrie qui se retrouve au coeur de l'action dans la saison 2. La première scène et les premières images ont teasé les futurs épisodes qui s'annoncent tendus... et sexy ! Jonathan Bailey l'a déjà promis, la suite sera toujours aussi sexy voire même plus que la saison 1. Pour préparer les scènes intimes, les acteurs ont évidemment travaillé avec des coordinateurs d'intimité (découvrez comment la préparation des scènes de sexe s'est déroulée dans la saison 1). Mais sur le plateau, comment ça se passe ?

Des scènes de sexe tournées en petit comité

Interrogé dans Definition Magazine, le directeur de la photographie de La Chronique des Bridgerton, Philipp Blaubach, est revenu sur le tournage des scènes intimes de la saison 2. Des scènes qui, évidemment, sont tournées en petit comité pour que les acteurs se sentent le plus à l'aise possible. "Les plateaux sont fermés et les moniteurs sont éteints." a-t-il expliqué. "Nous tournons ces scènes avec une seule camera pour minimiser l'équipe et car souvent, il n'y a qu'un angle" confie aussi le membre de l'équipe.

La principale difficulté pour le tournage de ces scènes ? Le fait qu'elles se déroulent souvent dans un lit, ce qui ne laisse pas beaucoup de champ pour les prises de vues. Mais l'équipe de Bridgerton a trouvé une technique ! "Les deux acteurs sont allongés, avec moi et ma caméra au-dessus (...) J'ai trouvé une grue de 7 mètres qui m'a permis de répondre à leurs mouvements sans les interrompre. La caméra est presque dans les airs, elle flotte de bas en haut, de gauche à droite." a-t-il expliqué. Une façon d'immerger le spectateur dans la scène.

Par la suite, Philipp Blaubach explique que les scènes tournées sont précieusement gardées. "Les rushs sont séparés des autres et considérés comme du matériel sensible, ce qui signifie que seuls quelques responsables peuvent les voir. Et ils sont censurés pour éviter qu'il ne soient détournés." explique-t-il.

Il tease des scènes de la saison 2

Dans son interview, le directeur de la photographie a aussi teasé quelques scènes de la saison 2 de la série. Il évoque notamment un flashback sur Violet (Ruth Gemmel), la mère des Bridgerton. On sait que Rupert Evans jouera Edmund, le père de la fratrie. Autre scène teasée ? Celle correspondant à la photo ci-dessous :