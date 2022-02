La Chronique des Bridgerton saison 2 : quelle suite pour Daphné sans Simon ? (+ 5 nouvelles photos)

L'annonce a fait l'effet d'un choc sur les nombreux fans de La Chronique des Bridgerton. En avril dernier, Regé-Jean Page annonçait son départ de la série après une saison. L'acteur a expliqué n'avoir signé que pour une saison et, selon les rumeurs, il aurait refusé une très grosse somme pour faire quelques apparitions dans la saison 2 qui sera centrée sur une nouveau couple. Dans la saga de romans de Julia Quinn, Simon ne fait quelques apparitions dans les 7 autres livres, après celui consacré à son histoire avec Daphné. Mais la soeur d'Eloise, Benedict, Anthony ou encore Colin, elle, sera bien de retour pour la saison 2. Mais à quoi va ressembler la suite sans son époux, père de leur enfant ? L'équipe de la série a teasé ce qui nous attend.

"C'est elle le roc de la famille"

Même si elle ne sera plus au centre de l'action qui sera cette fois centrée sur Anthony (Jonathan Bailey), Daphné restera très importante dans la suite de La Chronique des Bridgerton. C'est ce qu'assurent le créateur Chris Van Dusen et Phoebe Dynevor dans une interview donnée à Entertainment Weekly. Maintenant femme mariée et mère de famille, Daphné va soutenir ses proches comme jamais. "Daphné est devenue l'adulte de la famille. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait, elle a un bébé, c'est une femme et une mère. Elle a une vraie confiance en elle cette saison" assure Phoebe Dynevor qui ajoute : "Elle gère la famille car c'est elle qui est mariée. Elle est le roc de la famille, elle montre le chemin sur ce qu'est l'amour, ce que ça signifie et ce que signifie le mariage et elle essaie de donner ses connaissances à Anthony".

Vous l'avez compris, contrairement à la saison 1, c'est cette fois Daphné qui va se mêler de la vie de son frère aîné. "C'est l'inverse de la dynamique de la saison 1" assure le créateur de la série. Mais l'équipe tease aussi une autre vision de Daphné, notamment lors d'une scène de Pall Mall (un jeu similaire au croquet), présente dans les livres et dans la série. Une scène qui permettra de montrer le côté très compétitif des Bridgerton et pas que. "Daphné est beaucoup plus détendue. Elle revient libérée et prête à s'amuser (...) La maison de campagne lui permet de se lâcher, elle ainsi que les autres" confie l'actrice.

De nouvelles photos dévoilées

En prime, EW a aussi dévoilé de nouvelles images inédites, après celles déjà publiées il y a quelques semaines. On y retrouve Kate (Simone Ashley), Anthony, les Bridgerton, Penelope (Nicola Coughlan), Edwina (Charithra Chandran) et même Newton, le chien de Kate.