QUIZ La Chronique des Bridgerton : seul un vrai fan du Duc aura 8/8

Personnage préféré de nombreux fans de La Chronique des Bridgerton dans la saison 1, le Duc ne sera plus là pour la saison 2. Regé-Jean Page a confirmé son départ en avril dernier, lui qui n'avait signé que pour une saison. Dans la suite, c'est Anthony (Jonathan Bailey) qui sera au coeur de l'intrigue amoureuse et vous pouvez déjà découvrir les photos de sa prétendante ainsi qu'une première scène tendue entre eux.

Même si Simon sera absent, on ne l'oubliera pas (et la série non plus puisque Daphné, elle, sera bien au coeur des épisodes). Mais es-tu vraiment calé(e) sur ce personnage ? A toi de nous le prouver avec ce quiz.

Le quiz pour les vrais fans du Duc dans La Chronique des Bridgerton