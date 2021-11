La Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page ne reviendra JAMAIS dans la série selon Shonda Rhimes

Après La Chronique des Bridgerton, Shonda Rhimes dévoilera prochainement sa nouvelle série intitulée Inventing Anna qui raconte l'histoire vraie d'Anna Delvey, une escroc d'origine russe s'est fait passer pour une riche héritière dans les années 2010 à New York. Avec au casting Julia Garner et Anna Chlumsky, cette série sera disponible en février 2022 sur Netflix. Mais les fans attendent aussi et surtout une autre production de la maman de Grey's Anatomy : la saison 2 de La Chronique des Bridgerton.

Adaptée des romans de Julia Quinn, la série créée par Chris Van Dusen va suivre les romans et dédier chaque saison à un membre de la famille Bridgerton. Après Daphné (Phoebe Dynevor), c'est donc Anthony (Jonathan Bailey) qui sera à l'honneur et vous pouvez déjà découvrir une première scène de la saison 2. Cette suite se fera sans Regé-Jean Page : en avril dernier, l'acteur a confirmé son départ. Par la suite, le beau gosse avait laissé entendre qu'il ne serait pas forcément contre revenir. Mais Shonda Rhimes n'y croit pas trop.

Pourquoi Regé-Jean Page ne reviendra pas dans Bridgerton (selon Shonda Rhimes)

Grâce à La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page est devenu une véritable star. A tel point que l'acteur a déjà pas mal d'offres pour de nouveaux films et de projets en cours. Et c'est d'ailleurs pour ça que Shonda Rhimes pense qu'il ne reviendra jamais dans la série. Dans une interview donnée à Variety, la célèbre productrice confie "ne pas penser" que l'acteur reviendra un jour dans le show. "C'est une énorme star aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà dit, l'idée qu'on puisse le laisser dans le fond n'a aucune logique pour moi. Qu'est-ce qu'il ferait là?" a-t-elle expliqué.

La production a bien voulu le faire revenir

Dans cette interview, Shonda Rhimes confirme également que la production a bien tenté de faire revenir Regé-Jean Page pour la saison 2. L'acteur, qui n'avait signé que pour une seule saison, a finalement refusé et il s'est murmuré qu'il aurait refusé une très grosse somme. "Il nous a dit : 'Je n'ai signé que pour une histoire qui est terminée donc c'est bon. Je ne lui en veux pas. Je pense que c'était très intelligent de laisser cette fin parfaite." ajoute la productrice.

Shonda Rhimes veut au moins 8 saisons

Toujours pour Variety, Shonda Rhimes a également expliqué qu'elle croyait toujours en l'avenir de La Chronique des Bridgerton qui est déjà renouvelée pour 4 saisons. Elle a confié vouloir faire 8 saisons (une pour chaque roman/membre de la famille Bridgerton)... "et peut-être plus". En tout cas, on sait déjà que l'univers de Bridgerton va s'étendre : Netflix a commandé un spin-off centré sur la jeunesse de la Reine Charlotte avec également Lady Dandury et Violet Bridgerton.