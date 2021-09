La Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page prêt à revenir ? Il ne dit pas non

La Chronique des Bridgerton : l'interview Off Screen des acteurs de la série

Regé-Jean Page ne sera pas dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée par Netflix. L'acteur a décidé de ne pas reprendre son rôle de Simon Basset, le duc de Hastings, et les fans ont déjà le coeur brisé. Mais va-t-il revenir dans la suite, la série étant déjà renouvelée pour des saisons 3 et 4 ? Il ne dit pas totalement non !