La Chronique des Bridgerton saison 2 : Regé-Jean Page de retour dans des flashbacks ? Pas impossible

Pour sa saison 2 dont le tournage a été momentanément interrompu, La Chronique des Bridgerton va nous réserver quelques changements. D'abord car ce ne sont plus Simon (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor) qui seront au centre de l'action. Après leur happy-end à la fin de la saison 1, les personnages vont laisser la place à Anthony (Jonathan Bailey). Si on en croit le créateur, Chris Van Dusen, on est pas prêts pour découvrir les futurs épisodes et l'alchimie entre Anthony et sa prétendante, Kate Sharma jouée par Simone Ashley.

Mais ce que se demandent de nombreux fans, c'est la place qu'aura le Duc, malgré le départ de Regé-Jean Page. On sait que Daphné reviendra pour guider son frère aîné (des photos de Phoebe Dynevor sur le tournage ont été dévoilées)... mais verra-t-on quand même Simon ?

Simon présent dans des flashbacks dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ?

Après l'annonce du départ de Regé-Jean Page, nous vous avions donné nos théories pour expliquer l'absence de Simon dans la suite de la série. On a parfois toujours du mal à réaliser que notre Duc adoré ne sera pas de retour dans la suite. Mais il n'est pas totalement impossible que Regé-Jean Page apparaisse dans la saison 2. Comment ? Via des flashbacks bien sûr. On imagine que certaines scènes tournées avec l'acteur n'ont pas été intégrées à la saison 1 et pourraient peut-être se retrouver dans la saison 2. The Wrap a en tout cas posé la question à Chris Van Dusen, showrunner et créateur de la série, après les nominations des Emmy Awards 2021 pour lesquels Bridgerton est en compétition pour 12 prix.

Ce dernier n'a pas confirmé la présence de flashbacks avec Simon mais a quand même semé le doute. "Tout ça est très, très excitant, je ne peux pas vous donner des détails spécifiques car je ne veux pas spoiler." a-t-il d'abord expliqué au sujet du personnage anciennement joué par Regé-Jean Page. Mais le boss de La Chronique des Bridgerton a quand même teasé : "Il va y avoir des choses intéressantes cette saison pour Daphné et Anthony. On voit littéralement Daphné lui passer le relais. Je pense que les téléspectateurs vont être ravis de voir ce qu'il se passe avec Anthony".

Les coulisses du Whistledown dévoilées dans la saison 2

Chris Van Dusen a aussi teasé la suite de Penelope (Nicola Coughlan). A la fin de la saison 1, on découvrait que c'est elle qui était en fait Lady Whistledown. "Maintenant, les gens savent ce que fait Penelope. Donc dans la saison 2, on va voir comment le Lady Whistledown est fait. On sera là et ce sera très surprenant." a-t-il confié. De quoi nous donner encore plus envie de voir les nouveaux épisodes !