La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor confirme une intrigue attendue pour Daphné

Après le carton de sa saison 1 suite à sa mise en ligne sur Netflix le 25 décembre 2020, La Chronique des Bridgerton revient avec un nouveau couple et une nouvelle histoire d'amour. Cette fois, c'est Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) qui est sur le devant de la scène. L'aîné de la fratrie va tenter de trouver la vicomtesse parfaite et enchaîner les clashs avec Kate Sharma (Simone Ashley), nouvelle venue dans la société londonienne dont la jeune soeur, Edwina (Charithra Chandran), va taper dans l'oeil d'Anthony.

Ceux qui s'attendaient à découvrir la suite de l'histoire de Simon et Daphné risquent donc d'être un peu déçus : Regé-Jean Page ne prendra pas son rôle du Duc de Hastings. L'acteur a expliqué n'avoir signé que pour une saison et il s'est murmuré qu'il aurait dit non à un gros pactole pour revenir dans la série. Bref, il faut tourner la page. Mais si Simon ne reviendra pas, le personnage continuera à vivre à travers Daphné puisque Phoebe Dynevor revient. Et l'actrice a fait quelques révélations sur la suite.

Le bébé de Daphné et Simon sera bien dans la saison 2 de Bridgerton

Si on a pu avoir un aperçu de Daphné sur les premières photos ainsi que dans le teaser (où elle semblait surprendre un possible baiser entre Anthony et Kate), on n'en sait pas trop sur le rôle de la Duchesse de Hastings dans la saison 2. On sait qu'elle va épauler Anthony dans sa quête d'une épouse. Mais Phoebe Dynevor vient de lever le voir sur une intrigue : lors d'une live sur Instagram avec WeDo, elle a confirmé qu'on verrait bien le bébé de Daphné et Simon dans la suite. Dans la dernière scène de la saison 1, le personnage donnait naissance à son premier enfant, un garçon. "Daphné a accouché à la fin de la saison 1 donc on va rencontrer son bébé dans la saison 2." a assuré l'actrice qui ajoute : "C'est le bébé le plus beau que j'ai vu de ma vie !".

Selon Phoebe Dynevor, bébé Basset dont le prénom n'a pas encore été dévoilé (mais devrait débuter par la lettre A pour suivre la tradition familiale) aura environ 6 mois dans la saison 2. L'actrice a aussi expliqué qu'elle a aimé tourner avec des nourrissons. "On a eu de la chance, ils étaient tellement mignons. On a eu des jumeaux qui sont sublimes donc c'était une joie de jouer la maman." a-t-elle expliqué. L'interprète de Daphné a aussi expliqué que son personnage aura plus confiance en elle dans cette suite. "Elle a un mari mais elle est très indépendante. C'était super fun" a-t-elle déclaré. On ne sait pas vous mais on a hâte d'être au 25 mars de notre côté.