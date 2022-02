La Chronique des Bridgerton saison 2 : 6 indices cachés dans le teaser que vous n'aviez (peut-être) pas remarqués

2. Les premières images d'Edmund (avec une théorie)

On le sait, Rupert Evans rejoint le casting dans le rôle d'Edmund, le père des Bridgerton. On s'attendait donc à le découvrir dans des flashbacks et c'est confirmé puisqu'on peut le voir dans deux courtes scènes à la fin du teaser. On y voit Anthony (avec un Jonathan Bailey rajeuni), à la chasse avec son père. En plus de remarquer qu'il porte une veste avec des tulipes (une fleur d'importance pour Anthony et Kate comme le savent les fans des livres) et des rouflaquettes (comme Anthony dans la saison 1), ces images ont donné naissance à une théorie.