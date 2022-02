La Chronique des Bridgerton saison 2 : le teaser est là (et il donne déjà chaud)

Lancée le 25 décembre 2020 sur Netflix, La Chronique des Bridgerton a été un véritable carton, devant la série la plus vue de la plateforme avant d'être ensuite dépassée par Squid Game. Rapidement, la série produite par Shonda Rhimes a été renouvelée pour une saison 2 mais aussi pour une saison 3 et 4. Après Simon et Daphné, c'est au tour de Kate et Anthony d'être sur le devant de la scène.

Lady Whistledown est de retour dans le teaser, et Anthony aussi !

Après la première scène, les photos et quelques inquiétudes des fans face à un potentiel triangle amoureux, c'est le tout premier teaser de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton qui vient d'être dévoilé, suite à un fan-event organisé avec le casting. Dans la vidéo qui dure 1mn, on peut découvrir le grand retour de Lady Whistledown alias Penelope Featherington, mais toujours doublée par Julie Andrews.

Comme on l'a appris dans une scène dévoilée vendredi dernier, Lady Whistledown aurait disparu de la circulation mais son retour, à temps pour la nouvelle saison mondaine, semble réjouir tout le monde. Les images teasent aussi le rapprochement d'Anthony (Jonathan Bailey) avec Edwina (Charithra Chandran) et Kate (Simone Ashley) de qui on peut le voir très (très) proche. Une vidéo qui nous prépare en attendant la bande-annonce.

En prime, le créateur Chris Van Dusen a aussi publié l'affiche de la série (à voir en version française ci-dessous) : on peut y voir Kate et Anthony au deuxième plan ainsi qu'un maillet (référence au jeu Pall Mall, équivalent du croquet, une scène importante du roman) et une abeille, autre motif récurrent dans le deuxième livre de Julia Quinn.