La Chronique des Bridgerton saison 2 : stop ou encore ? Notre avis SANS spoilers sur l'histoire d'Anthony

Le 25 décembre 2020, Netflix nous faisait un beau cadeau de Noël : la saison 1 de La Chronique des Bridgerton. Série produite par Shonda Rhimes et créée par Chris Van Dusen, adaptée des romans de Julia Quinn, elle faisait immédiatement un carton, devenant (pendant un temps) la série de Netflix la plus vue en un mois. Un an et trois mois après les huit premiers épisodes mettant en scène Simon (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor), c'est la saison 2 - très attendue - qui débarque. Une suite qui pourrait dérouter les fans des romans et qui mise sur une passion torride mais moins sexuelle.

Ce qui nous attend dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton

Après avoir eu le coeur brisé, Anthony a pris une décision : pour perpétuer la lignée des Bridgerton, il doit se marier. Et tomber amoureux lui importe peu. Pour autant, pas question pour le vicomte de jeter son dévolu sur n'importe quelle jeune fille de la bonne société. Non, Anthony a sa liste d'exigences et cherche une jeune femme "supportable, dévouée" avec "des hanches assez larges pour enfanter et un tant soit peu un peu de cervelle.... et ce dernier point n'est pas tant une exigence qu'une préférence". Sa quête impossible semble vouée à l'échec... jusqu'à l'arrivée en ville de la famille Sharma, tout droit débarquée d'Inde. Attiré par les bonnes manières de la jeune Edwina, il croit que la séduire va être facile et se voit déjà la bague au doigt. Mais son plan va rapidement tomber à l'eau quand la soeur aînée d'Edwina, Kate, va s'opposer à cette possible union. Petit à petit, la haine mutuelle entre Anthony et Kate va se changer en attirance incontrôlable.