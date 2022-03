La Chronique des Bridgerton saison 2 : "Ce sont les choses qu'on ne voit pas qui peuvent être beaucoup plus sexy" (Interview)

On l'attendait depuis un an et trois mois (ou à peu près aussi longtemps). Après le succès de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, c'est la saison 2 qui débarque enfin sur Netflix. Une suite réussie et 100% sensuelle portée par Jonathan Bailey et Simone Ashley (vous pouvez toujours découvrir notre avis sans spoiler). Après Daphné (Phoebe Dynevor), c'est donc au tour d'Anthony de chercher sa vicomtesse. Mais l'aîné des Bridgerton ne sait pas ce qu'il attend quand il décide de courtiser la jeune Edwina et c'est la soeur de cette dernière, Kate, qui va le surprendre.

Chris Van Dusen explique l'absence des scènes de sexe

Si cette suite est forcément très attendue, elle pourrait décevoir certains car elle contient beaucoup moins de scènes intimes que la saison 1. Une décision logique pour l'histoire. Chris Van Dusen, le créateur, showrunner et scénariste de la série, a d'ailleurs défendu ce choix dans une interview donnée à PRBK. "Cette saison a beaucoup de regards tendus l'un avec l'autre à travers une pièce, beaucoup de caresses ou de doigts qui se frôlent. Ces moments sont incroyablement sensuels et incroyablement sexy." nous a-t-il confié comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama avant d'ajouter : "Pour nous, les scénaristes, on a beaucoup parlé du fait que parfois, ce sont les choses qu'on ne voit pas qui peuvent être beaucoup plus sexy et les choses que l'on laisse imaginer peuvent être plus torrides que de le montrer."

>> La Chronique des Bridgerton saison 2 : Simone Ashley (Kate) pas stressée pour les scènes intimes <<

Pour PRBK, le boss de Bridgerton revient aussi sur l'alchimie "électrisante" entre les deux stars de cette saison 2 , sur les difficultés du tournage en plein Covid et sur son envie de surprendre les fans.

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Ne pas mentionner sans citer PRBK.