La Chronique des Bridgerton saison 2 : Simone Ashley (Kate) pas stressée pour les scènes intimes

Si La Chronique des Bridgerton a tant fait parler lors de la sortie de la saison 1 fin décembre 2020, c'est notamment grâce aux scènes de sexe torrides montrées à l'écran (découvrez comment elles ont été tournées). Et évidemment, il y en aura encore dans la saison 2 qui arrive dans quelques jours sur Netflix. Dans une interview, Jonathan Bailey qui joue Anthony, le héros de la deuxième saison, a dévoilé un secret improbable sur le tournage des scènes de sexe et a aussi laissé entendre que les acteurs masculins avaient plus de facilité à tourner dénudés. Nouvelle venue au casting, Simone Ashley joue Kate Sharma et, elle aussi, a dû passer par la case des scènes intimes. Un moment pas trop dérangeant pour elle.

"Je n'étais pas inquiète"

Avant de tourner dans La Chronique des Bridgerton, Simone Ashley a tenu un rôle secondaire dans Sex Education et a déjà tourné une scène dénudée pour la série. Elle l'a confié à Radio Times, la perspective de tourner nue pour la série adaptée des romans de Julia Quinn ne l'a pas empêchée de dormir, au contraire ! "Je n'étais pas inquiète" a-t-elle expliqué alors qu'on l'interrogeait sur le tournage de ces scènes. "J'ai toujours été sûre de moi, dans ma sexualité et dans mon corps. Comme beaucoup d'ados, il y a eu des années où je n'avais pas cette confiance en moi mais j'ai appris à m'amuser, à m'aimer et à profiter" a-t-elle ajouté.

Autre chose qui a facilité le tournage des scènes intimes ? Le fait qu'avec l'aide de la coordinatrice d'intimité et de Jonathan Bailey, elle se soit sentie écoutée et en sécurité. "Je savais que je pouvais m'exprimer s'il y avait une chose avec laquelle je ne me sentais pas à l'aise. Nous étions dans un environnement très safe et nous avons travaillé avec une coordinatrice d'intimité géniale qui nous a encouragé à montrer ce que c'était pour un personnage féminin de ressentir du plaisir. C'était important pour nous" a-t-elle ajouté.