La Chronique des Bridgerton saison 2 : ce secret de tournage sur les scènes intimes va vous refroidir complètement

Encore un peu de patience : la date de sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est fixée au 25 mars sur Netflix. Plus que quelques jours donc avant de découvrir l'histoire d'Anthony et de Kate, une suite qui se fera sans Regé-Jean Page. Evidemment, les acteurs ont dû tourner de nouvelles scènes intimes. Et Jonathan Bailey qui incarne l'aîné de la fratrie vient de dévoiler un secret de tournage sur ces scènes dénudées. On vous prévient, ce n'est pas ultra glam.