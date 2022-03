La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey promet un gros changement pour les scènes intimes

Si la saison 1 de La Chronique des Bridgerton a fait autant parler, ce n'est pas uniquement grâce aux sublimes costumes, aux bals tout droit sortis de contes de fées mais peut-être aussi grâce au physique (de rêve) de Regé-Jean Page alias Simon, le Duc de Hastings. La première saison de la série contenait de nombreuses scènes de sexe qui nous ont donné (très) chaud. Et si l'interprète de Simon ne sera pas de retour, comptez cette fois sur Jonathan Baile y pour faire monter la température.

Dans la saison 2 de la série (toujours adaptée de la saga littéraire de Julia Quinn), Anthony - qui est bien décidé à se marier pour perpétuer le nom des Bridgerton (mais sans tomber amoureux) - va courtiser Edwina Sharma (Charithra Chandran), nouvelle venue à Londres. Mais son plan parfait va peu à peu tomber à l'eau face aux réticences de Kate (Simone Ashley), la soeur aînée d'Edwina. Leur haine respective va rapidement se transformer en attirance indéniable, comme on a pu le voir dans la bande-annonce.

Jonathan Bailey promet une représentation du sexe différente dans la saison 2

Les fans s'attendent évidemment à découvrir de nouvelles scènes hot à l'écran à partir du 25 mars, jour de sortie des 8 épisodes de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Mais Jonathan Bailey nous prévient : si la sexualité sera toujours au coeur de la série (un membre de l'équipe avait même évoqué le tournage des scènes intimes), elle ne sera pas vraiment représentée de la même façon dans cette suite. Interrogé par Grazia Italie, l'acteur a déclaré que, même si le sexe restera toujours crucial dans la saison 2, il sera "raconté différemment de la saison 1". "Chacun d'entre nous aime différemment. Quand on parle d'amour, on pense que nos amis ou nos familles nous comprennent car on imagine que tout le monde vit des expériences similaires. Mais ce n'est pas vrai : le sexe est un monde complexe, plein de nuances et de chemins différents pour y arriver. Chacun perçoit son propre corps, celui de l'autre, de sa propre façon." explique l'interprète d'Anthony.

L'acteur rappelle aussi que, dans la première saison, Daphné était plus innocence que ne le sera Kate dans la suite. "Dans la saison 1, entre Daphné et Simon, il y avait de la tendresse mais aussi de l'excitation quand elle découvre le plaisir. Cette saison, Anthony est un homme d'expérience et son âme soeur, Kate Sharma, une femme du monde. La sexualité sera plus complexe, avec une approche plus psychologique, mais je suis sûr que ça fascinera le public." confie-t-il. Doit-on comprendre que cette sexualité sera plus suggérée que montrée ? Encore quelques semaines de patience pour le savoir !

"Je suis très fier de pouvoir être un exemple"

Toujours dans cette interview pour Grazia, Jonathan Bailey a également évoqué sa sexualité et confié être heureux de pouvoir aider la communauté gay, notamment les plus jeunes. L'acteur qui s'était confié sur son coming-out dans une interview a confié : "Quand j'étais jeune, je n'avais pas de modèles ouvertement gay, surtout dans les séries vues par les plus jeunes. Des années plus tard, j'ai pu faire partie de Bridgerton uniquement car pour mon audition, ma sexualité ne comptait pas, ce qui comptait était l'habileté de donner une représentation authentique à l'écran. Je suis très fier de pouvoir être un exemple aujourd'hui, un modèle que je n'avais pas."