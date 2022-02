Jonathan Bailey (Bridgerton) sur son coming out : "Je préfère tenir la main de mon copain en public à avoir un rôle"

Encore un peu plus d'un mois avant de découvrir l'histoire d'amour d'Anthony Bridgerton dans la saison 2 de la série (le premier teaser est déjà disponible et on l'a décortiqué pour vous). Personnage secondaire dans la saison 1, le frère de Daphné arrive sur le devant de la scène dans la suite qui raconte son rapprochement avec Kate Sharma (Simone Ashley). Un rôle dont Jonathan Bailey est très fier, notamment pour ce qu'il représente. "Je pense que le personnage que les gens jouent ne devrait pas avoir d'importance, mais bien sûr il y a une histoire qui est très claire, que les hommes ouvertement gays ne jouent pas les hétéros dans les rôles principaux." avait-il déclaré lors de la sortie de la première saison. Car dans la vie, Jonathan Bailey est gay et l'assume pleinement depuis des années auprès du public

Pourtant, l'acteur de La Chronique des Bridgerton n'a pas toujours été "out" : c'est en 2017, alors qu'il jouait la comédie musicale Company où il incarnait un personnage gay, que Jonathan Bailey s'est ouvert sur sa sexualité auprès du public. Un coming out qu'on lui avait d'ailleurs déconseillé à l'époque. "On m'a dit : 'Oh non, tu ne peux pas faire ton coming out, tu ne dois pas faire ça" avait-il confié. A l'époque, des personnalités homosexuelles lui aurait donné ce "conseil", pour préserver sa carrière.

"J'ai déjà pensé que, pour être heureux, j'avais besoin d'être hétéro"

Mais l'interprète d'Anthony l'assure : il se fiche bien de sa carrière s'il ne peut pas vivre pleinement sa vie amoureuse. Le magazine GQ version britannique vient de publier un portrait de Jonathan Bailey dans lequel l'acteur évoque son coming out quand il avait environ 20 ans auprès de ses proches et sa décision de l'annoncer publiquement. L'interprète d'Anthony confie qu'il a d'abord souffert de certaines mentalités de l'industrie du cinéma et de la télévision concernant les acteurs gays. L'acteur cite une phrase qui lui a été rapportée par un ami acteur : "On lui avait dit : 'Il y a deux choses qu'on ne veut pas savoir : si tu es alcoolique et si tu es gay'". Une chose qui a eu un effet sur lui. "Bien sûr, j'ai déjà pensé que, pour être heureux, j'avais besoin d'être hétéro" confie-t-il.

Mais finalement, après des doutes, Jonathan Bailey explique s'être laissé guider par son coeur et par son besoin principal, celui d'être heureux, plutôt que d'être une star. "Je suis arrivé à un point où j'ai pensé : 'Je m'en fous, je préfère tenir la main de mon copain en public ou pouvoir afficher mon visage sur Tinder et ne pas m'en inquiéter plutôt que d'avoir un rôle'". Depuis, Jonathan Bailey vit pleinement sa vie... mais caché des caméras quand même. L'acteur de 33 ans n'évoque que rarement sa vie privée mais a déjà laissé entendre qu'il serait amoureux. Quant à l'heureux élu ? C'est un mystère.