La Chronique des Bridgerton saison 2 : pourquoi les acteurs masculins ont moins galéré pour les scènes de sexe

Dans moins de 15 jours, vous allez complètement oublier qui est Regé-Jean Page. Non, non, on ne plaisante pas ! C'est le 25 mars (à 9h01 très précisément) que Netflix mettra en ligne la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Comme dans la saga écrite par Julia Quinn, l'action se concentre sur un nouveau membre de la famille : Anthony. Si Simon ne sera pas de retour suite au départ de son interprète, Daphné (Phoebe Dynevor), elle, va venir épauler son frère, à la recherche de la femme parfaite. L'équipe de la série l'a promis, cette suite sera tout aussi sexy que la saison 1 qui avait beaucoup fait parler, justement grâce à ses scènes de sexe. Mais tous les acteurs ne réagissent pas de la même façon au tournage de telles scènes.

Des scènes de sexe moins difficiles pour les hommes, selon Jonathan Bailey

Alors que la saison 2 de La Chronique des Bridgerton arrive très bientôt sur Netflix, les acteurs enchaînent les interviews pour évoquer la suite de la série. Jonathan Bailey et Simone Ashley se sont par exemple confiés sur leur alchimie et leur amitié sur le tournage et les deux stars de la série ne pouvaient pas échapper à des questions sur les scènes sexy du show. Et on dirait que l'interprète d'Anthony n'était pas si gêné que ça.

Dans une interview donnée à The Times, l'acteur a confié que chacun aborde les scènes intimes d'une façon bien différente et que, selon lui, ces scènes sont plus faciles pour les acteurs masculins. "Pour un homme, c'est toujours moins exposant" a assuré l'acteur qui semble plutôt à l'aise avec ce genre de scènes. Mais Jonathan Bailey l'avoue, il a été particulièrement attentif à sa nouvelle partenaire de jeu, Simone Ashley, sur le tournage des scènes intimes de la saison 2. "Je voulais m'assurer que Simone se sente en sécurité en tant que nouvelle venue sur le tournage" a-t-il confié.

>> La Chronique des Bridgerton : comment les scènes de sexe sont-elles tournées ? <<

Pourtant, Simone Ashley n'est pas vraiment étrangère aux scènes intimes. Avant Bridgerton, elle a tenu un rôle secondaire dans Sex Education pour laquelle elle a tourné quelques scènes du genre. Comme elle l'explique à Glamour, les deux séries ne traitent cependant pas le sexe de la même façon. " La Chronique des Bridgerton est hot, sexy et torride. Dans Sex Education, ce n'était vraiment pas notre objectif. On voulait montrer des ados qui couchent ensemble de façon réelle et qui font face à de vrais problèmes. Bridgerton est bien plus romantique que ça" a confié l'actrice.

Lors de la saison 1, Jonathan Bailey s'était déjà confié sur ses scènes intimes, partagées avec Sabrina Bartlett (Siena). "On avait l'impression que c'était des cascades. Nous avions une coordinatrice d'intimité brillante, ce qui est une chose assez nouvelle dans cette industrie (...) Grâce à cela, on s'est senti incroyablement en sécurité et c'est devenu très fun" avait-il expliqué. L'acteur a également dévoilé récemment qu'il y aurait du changement pour les scènes de sexe dans la suite de la série. Nul doute que la coordinatrice d'intimité a encore eu pas mal de boulot pour cette suite !