La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey et Simone Ashley proches, "On se regarde et on se comprend"

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, les abonnés de Netflix ont craqué pour le couple Daphné (Phoebe Dynevor) / Simon (Regé-Jean Page). A tel point que de (fausses) rumeurs d'un rapprochement amoureux entre les acteurs avaient circulé sur le web. Ce ne sera pas le cas pour la saison 2 : on le sait, Jonathan Bailey est gay et s'est récemment confié sur son coming out. S'il n'y a donc aucune ambiguïté entre lui et sa partenaire pour la saison 2, l'acteur confie s'être immédiatement très bien entendu avec Simone Ashley. Et ça peut aider puisque les acteurs ont (évidemment) dû tourner pas mal de scènes ensemble et pas toujours en étant habillés...

Une "connexion" dès l'audition entre Jonathan Bailey et Simone Ashley

C'est alors qu'un nouveau confinement avait été imposé en Angleterre que la saison 1 de La Chronique des Bridgerton est sortie - et a cartonné - sur Netflix. Les acteurs ont donc vécu un moment un particulier mais l'équipe s'est tout de suite mise à la recherche des héroïnes de la saison 2. Dans une nouvelle interview, Jonathan Bailey confie même que sa toute première sortie post-confinement était pour rencontrer Simone Ashley lors d'un "test d'alchimie". Et les deux acteurs se sont immédiatement entendus. "Simone et moi avons cette connexion naturelle et ça a été le cas dès notre audition" a-t-il confié à Hello.

Dans une interview pour Tatler, l'interprète d'Anthony avoue qu'il a été bluffé par l'actrice vue précédemment dans Sex Education. "Je ne pense pas que nous pensions que ce serait aussi bien que ce que Simone a fait. Au moment où je l'ai rencontrée, on a instantanément ressenti qu'on savait ce qu'il fallait faire" ajoute l'acteur.