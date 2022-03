Simone Ashley (La Chronique des Bridgerton) blessée sur le tournage... à cause d'un corset !

Jouer dans une série d'époque, ce n'est pas tous les jours facile. Et ça, Simone Ashley s'en est bien rendue compte. L'actrice britannique vue dans Sex Education a décroché le rôle de Kate Sharma, la prétendante d'Anthony (Jonathan Bailey) dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. La star que l'on a pu découvrir dans la bande-annonce hot de la suite de la série a évidemment dû porter des corsets pour le tournage. Une tenue pas pratique qui a modifié son corps... et causé quelques blessures.

"Je me suis fait une déchirure à l'épaule"

Le 25 mars 2022, vous pourrez découvrir Kate Sharma dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Les photos ainsi que le teaser et le trailer ont donné un aperçu du personnage qui va s'opposer à Anthony Bridgerton. Les images nous montrait aussi les tenues (toujours aussi sublimes) créées pour la série. Des robes magnifiques mais dangereuses. Car chaque actrice doit en fait, comme les femmes de l'époque, porter un corset sous sa robe. Un vrai instrument de torture comme le souligne Simone Ashley. Dans une interview donnée à Glamour UK, la star qui est très amie avec Jonathan Bailey a révélé s'être blessée à cause de son corset. "J'avais très mal avec ce corset. Je me suis fais une déchirure à l'épaule à un moment" a expliqué la star qui, en plus de ça, a dû faire face à un problème : elle devait être assistée par l'équipe des costumes pour enfiler ses chaussures puisque qu'elle ne pouvait pas se baisser à cause du corset. Pas pratique.

L'autre inconvénient des corsets de Bridgerton

Et ce n'est pas les seuls inconvénients. L'actrice a aussi dévoilé un autre problème. "Pour mon premier jour je me suis dit : 'Ok, c'est ton premier jour en tant qu'actrice principale, il faut bien manger pour avoir de l'énergie'. Alors j'avais avalé ce morceau impressionnant de saumon et j'ai été malade à cause du corset que je portais (...) Quand on en porte un, on ne mange pas" a-t-elle confié. Porter un corset sur le tournage chaque jour pendant plusieurs mois a même beaucoup modifié son corps. "J'ai remarqué que ma taille avait diminué. Mais dès qu'on arrête de le porter, on retrouve son corps" explique l'actrice. Eh oui, il faut souffrir pour être dans Bridgerton...