Simone Ashley (La Chronique des Bridgerton): son corps transformé... à cause des corsets de la série

La future star de La Chronique des Bridgerton, c'est elle ! Dans le premier extrait de la saison 2 dévoilé la semaine dernière, les fans ont pu découvrir Kate Sharma, l'héroïne féminine de la suite de la série adaptée des romans de Julia Quinn. Et on peut dire qu'Anthony (Jonathan Bailey) n'a qu'à bien se tenir... Simone Ashley, qui incarne aussi Olivia dans Sex Education, était aussi présente sur les premières photos de la suite de Bridgerton dont le tournage est toujours en cours. Une expérience intense pour la star de 26 ans.

Simone Ashley vs les corsets

Première chose à laquelle l'actrice a dû s'habituer ? Porter un corset. Eh oui, les actrices de La Chronique des Bridgerton portent des tenues sur-mesure qui incluent cet instrument de torture ! Simone Ashley l'avoue, revêtir un corset pour tourner la série a modifié son corps. "Je n'avais jamais porté un corset auparavant donc il a fallu s'habituer. Mon corps a changé un peu à force d'en porter et ça a beaucoup modifié ma posture pour me tenir comme à cette époque." explique l'actrice à Wonderland.

Un tournage très intense

Tourner la série n'est d'ailleurs pas reposant car, en plus des scènes classiques et des scènes intimes (qui devraient être encore plus sexy si on en croit Jonathan Bailey), Simone Ashley a aussi dû s'entraîner pour les scènes de danse mais aussi fait... de l'équitation. "La Chronique des Bridgerton est beaucoup plus intense que Sex Education car quand je ne tourne pas, je fais du cheval, je m'entraîne ou j'ai des répétitions. J'ai une formation pour les accents ou bien j'essaie des tenues. (...) Je n'avais jamais fait d'équitation auparavant. Je suis montée à cheval une fois il y a des années mais j'ai eu un entraînement intense pour la série et je suis plutôt douée donc c'est génial." a confie la star.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton arrive en 2022 sur Netflix.