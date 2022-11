Simone Ashley (Bridgerton) en couple : elle s'exprime pour la première fois et dément une grosse rumeur

Les stars de La Chronique des Bridgerton sont plutôt discrètes sur leur vie privée. Les rumeurs disent par exemple que Jonathan Bailey est en couple mais l'acteur n'a jamais confirmé l'identité de son chéri supposé. De son côté, sa partenaire Simone Ashley est elle aussi muette quand il s'agit d'évoquer sa vie amoureuse... jusqu'à présent !

"Je suis très heureuse"

Alors qu'elle tourne actuellement la saison 3 de La Chronique des Bridgerton où elle reprendra son rôle de Kate, Simone Ashley a parlé pour la première fois de sa vie amoureuse... et confirmé être en couple. Des rumeurs circulaient depuis cet été : l'actrice avait été aperçue main dans la main avec un beau brun. Interrogée par British Vogue, elle a confié avoir rencontré son chéri au Grand Prix de Monaco en mai dernier. Lors de cet événement, elle avait été photographiée avec Jacob Elordi mais a affirmé à British Vogue que l'acteur d'Euphoria n'était pas celui qui partage sa vie.

"Nous n'avons pas officialisé en public pour le moment et nous parlons de ça, pour que nous puissions faire ça avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour nous" a expliqué l'actrice. Elle n'a d'ailleurs pour l'instant pas prévu de vivre avec lui mais confie espérer pouvoir arriver à cette étape un jour.

Qui est le chéri de Simone Ashley ?

Si on en croit les photos publiées par certains fans de l'actrice, le compagnon de Simone Ashley s'appellerait Tino et est un fan de course automobile, comme l'actrice de Bridgerton ! Il avait été photographié en compagnie de Simone Ashley lors du défilé Jacquemus à Arles cet été.