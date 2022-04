Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) est-il en couple ou célibataire ?

Détesté par beaucoup dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Anthony est devenu le nouveau chouchou des téléspectateurs dans la saison 2 de la série qui est consacrée à son personnage. Il faut dire qu'entre regards incandescents, déclarations enflammées et chemise mouillée (découvrez les coulisses de cette scène qui donne chaud), il est difficile de ne pas craquer pour le vicomte dans la série ! Derrière ce personnage, on retrouve Jonathan Bailey. L'acteur de 33 ans, vu précédemment dans les séries Broadchurch et Crashing, et sur les planches dans Company, fait craquer tout le monde (ou presque). Mais est-il un coeur à prendre ? Voici ce qu'il faut savoir sur sa vie amoureuse.

Jonathan Bailey a fait son coming out en 2018

Bien qu'il soit très discret sur sa vie amoureuse, on sait que Jonathan Bailey est gay. L'acteur a fait son coming out en 2018, alors qu'il était au casting de la comédie musicale Company, prestation pour laquelle il a remporté un Laurence Olivier Award (équivalent de nos Molières) du meilleur acteur dans un rôle secondaire dans une comédie musicale. Dans le show de West End, il jouait Jamie, un personnage homosexuel. Depuis, l'interprète d'Anthony a plusieurs fois évoqué ce coming-out et dévoilé que certains avaient tenté de le dissuader de dévoiler son homosexualité, pour protéger sa carrière.

Un conseil que l'acteur n'a finalement pas suivi. "Bien sûr, j'ai déjà pensé que, pour être heureux, j'avais besoin d'être hétéro (...) Je suis arrivé à un point où j'ai pensé : 'Je m'en fous, je préfère tenir la main de mon copain en public ou pouvoir afficher mon visage sur Tinder et ne pas m'en inquiéter plutôt que d'avoir un rôle'" a-t-il confié dans une interview donnée à GQ avant la sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Plus récemment, Jonathan Bailey avait aussi évoqué les obstacles auxquels il a fait face et avait avoué qu'il ne pensait pas un jour pouvoir incarner un héros hétéro, lui qui est ouvertement gay.

Un acteur très discret sur sa vie privée mais...

Officiellement, Jonathan Bailey ne s'est jamais étendu sur sa vie privée et n'a pas dévoilé être en couple. Mais l'acteur s'est déjà affiché avec son amoureux : en avril 2019, lors de la cérémonie des Laurence Olivier Awards, il avait foulé le red carpet en compagnie de James Ellis, qui est lui aussi acteur. Après l'annonce de sa victoire, il l'avait également embrassé devant les caméras.