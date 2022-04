La Chronique des Bridgerton saison 2 : cette scène hot décortiquée et on ne s'attendait pas à ces révélations !

Si le Duc avait la cuillère, le vicomte a le lac ! Dans l'épisode 5 de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, après avoir fait une mini crise de jalousie, Anthony (Jonathan Bailey) tombe dans un plan d'eau et en ressort trempé, sa chemise blanche collée à son corps musclé, sous les yeux de Kate (Simone Ashley) et Edwina (Charithra Chandran). Une scène inspirée par le roman de Julia Quinn mais aussi par la série Orgueil et Préjugés avec Colin Firth datant des années 90. Et pour tourner cette scène qui a donné chaud aux téléspectateurs, l'équipe n'a pas improvisé. Loin de là ! La team s'est confiée sur la préparation de cette scène et on ne s'y attendait pas !

L'équipe a testé plusieurs chemises pour s'assurer de la transparence (et pas que)

Avoir une chemise parfaitement transparente, ça ne s'improvise pas ! Afin que le résultat soit parfait à l'écran, l'équipe des costumes de La Chronique des Bridgerton a dû pas mal bosser... et tester plusieurs chemises. Et il n'y avait pas que le côté transparent qui comptait ! "Nous avons testé cette chemise pour qu'elle ait le bon niveau de transparence mais aussi pour qu'elle colle suffisamment à la peau. On a travaillé très dur pour rendre ce moment magique et mémorable !" s'est amusé le showrunner, Chris Van Dusen, dans une interview donnée à Entertainment Weekly. On lui dit merci.