La Chronique des Bridgerton saison 3 : Anthony et Kate de retour, Simone Ashley confirme ! "Ce n'est que le début"

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, le Duc a disparu de la circulation. Une volonté de Regé-Jean Page qui n'a pas souhaité rempiler pour de nouveaux épisodes après la saison 1 centrée sur Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon. Depuis la sortie des huit nouveaux épisodes centrés sur Anthony, Jonathan Bailey et Simone Ashley semaient le doute sur un possible retour dans la saison 3 (découvrez les premières infos sur la suite). Fin du suspense ! Ce mercredi 30 mars, les interprètes de Kate et Anthony ont, dans deux interviews différentes, confirmé le retour de leurs personnages dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Après s'être avoué leurs sentiments puis s'être mariés à la fin de la saison 2, on verra donc le couple Kanthony enfin heureux dans la suite.

Simone Ashley confirme la présence d'Anthony et Kate dans la saison 3 de Bridgerton

Interrogée par Deadline, Simone Ashley a confirmé le retour du couple dans la suite de la série. "Nous allons revenir ! Ce n'est que le début pour Kate et Anthony" a assuré l'actrice. "Dans la saison 2, il y a eu beaucoup de hauts et de bas entre Kate et Anthony, il y a eu des complications avec sa famille à lui et ils se sont trouvés à la fin. Ça ne fait que commencer." ajoute l'interprète de Kate. Quant à son souhait pour la suite ? "J'aimerais que Kate se lâche un peu dans la saison 3 et qu'elle nage dans cet amour. Je pense qu'ils le méritent. Elle est maintenant en charge de la famille et elle a de quoi faire ! Je pense qu'elle peut y arriver. Je veux garder cette douceur et cette vulnérabilité chez Kate et elle peut partager ça avec Anthony. Je suis excitée qu'elle ait sa maison et sa famille. Je suis excitée de la voir grandir. Je pense que j'aimerais une Kate plus courageuse, moins bornée et avec un grand coeur" ajoute l'actrice.

Jonathan Bailey teaser la suite... avec un bébé ?

De son côté, Jonathan Bailey qui évoqué son rôle de rêve dans Bridgerton a assuré à The Wrap qu'il sera de retour dans la suite. "Je serai là si on a besoin de moi et puis, il n'y a pas moyen que je manque un mariage !" a-t-il expliqué. Quant à ce qu'il attend pour Anthony dans la suite, l'acteur a évoqué l'arrivée d'un bébé pour le couple Kanthony, une intrigue qui collerait à celle des romans. Attention, la suite est un spoiler sur les livres et donc potentiellement sur la suite de la série.