La Chronique des Bridgerton saison 3 : quelle suite pour Anthony et Kate ? Les premières pistes

Après des galères et des galères, le couple Kate / Anthony a eu droit à son happy ending dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton (découvrez notre récap des épisodes). Après un mariage avorté avec Edwina (Charithra Chandran), Anthony (Jonathan Bailey) se décidait finalement à dévoiler ses sentiments à Kate (Simone Ashley) avant qu'elle ne quitte Londres pour repartir en Inde. La dernière scène de l'épisode 8 les montrait jeunes mariés et toujours in love.

Anthony et Kate vont-ils revenir dans la suite ?

Suite à cette fin, vous vous demandez peut-être si Kate et Anthony seront de retour dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Officiellement, les deux acteurs ne savent pas s'ils reviendront pour la suite, Jonathan Bailey ayant indiqué qu'il fallait attendre avant d'en avoir la certitude. L'acteur a cependant déjà affirmé qu'il voulait reprendre son rôle dans la suite de la série. Et un retour d'Anthony semble logique puisqu'il sera toujours là pour épauler ses frères et soeurs dans la suite, comme Daphné (Phoebe Dynevor) pour la saison 2.

Mais Simone Ashley va-t-elle nous faire une Regé-Jean Page et quitter la série ? Pas si sûre ! Dans une précédente interview, l'actrice avait déjà confié être prête à revenir dans la suite. Puisque Kate est mariée à Anthony, sa présence à ses côtés semble logique pour accompagner les personnages qui seront au centre des futures intrigues.

Ce que veut voir Simone Ashley

Mais alors, que veulent voir les acteurs pour la suite de Kate et Anthony ? Simone Ashley a déjà donné son avis et elle ne veut pas de drama ! "Si nous revenons pour la saison 3, j'adorerais continuer l'histoire d'amour entre Kate et Anthony, les voir dans cette période après leur mariage et les voir profiter de cette histoire d'amour qu'ils méritent" a confié l'interprète de Kate Sharma à Digital Spy. "Et aussi beaucoup plus d'équitation" s'est amusée la star.

La suite de Kanthony selon les livres

Alors, que pourrait-il se passer pour le couple dans la suite de la série ? Les livres nous donnent quelques indications (bon ok, la série n'a pas vraiment suivi le 2ème livre mais bon...). Attention, la suite contient des spoilers sur les romans et donc potentiellement sur la série.