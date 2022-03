La Chronique des Bridgerton saison 2 : quelle fin ? Le récap 100% spoilers

Après le mariage avorté, c'est tendax pour les Sharma et les Bridgerton. Pour éviter un scandale, les deux familles tentent de sauver les apparences en faisant croire que l'annulation de l'union était une décision prise mutuellement. Violet (Ruth Gemmell) et Lady Danbury (Adjoa Andoh) ont l'idée d'organiser un grand bal mais la soirée se termine en drama puisque personne ne se pointe. Après un nouveau tacle d'Edwina, Kate décide de trouver refuge dans le jardin des Bridgerton où Anthony la rejoint. Ils se disputent de nouveau et se révèlent leur attraction mutuelle... avant de coucher ensemble. Le lendemain, c'est en solo qu'Anthony se réveille alors qu'un orage éclate. Toujours guidé par son sens de l'honneur, il décide de demander Kate en mariage mais quand il débarque chez Lady Danbury, elle n'est plus là. Il la poursuit à cheval dans le parc et Kate est victime d'un accident, tombant de sa monture et se heurtant la tête contre une pierre.

Les autres Bridgerton

Et les autres Bridgerton alors ? On y va dans l'ordre alphabétique. Benedict (Luke Thompson) s'est pris un vent de Madame Delacroix (Kathryn Drysdale) qui n'a plus le time de passer du temps avec lui et a décidé de se consacrer à sa passion pour la peinture. Mais #coeurbisé, il découvre que c'est Anthony qui lui a permis d'intégrer une célèbre école. Colin (Luke Newton) is back après ses vacances. Paumé, il retrouve Marina (Ruby Barker), se fait rembarrer sévère et manque même de se faire arnaquer par le nouveau Lord Featherington.

>> La Chronique des Bridgerton saison 3 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série <<

Daphné (Phoebe Dynevor) est de retour pour aider son frère et est la voix de la raison. On peut découvrir son adorable petit garçon avec Simon, prénommé Augie. Eloise (Claudia Jessie) est vraiment en déprim' à l'idée de faire ses débuts dans la société et en fait voir de toutes les couleurs à sa mère. En plus de ça, elle continue d'enquêter sur Lady Whistledown, ce qui la rapproche de Theo Sharpe (Calam Lynch), assistant d'un imprimeur.