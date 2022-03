La Chronique des Bridgerton saison 3 : Kate et Edwina de retour ? C'est très possible

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton s'est faite sans Regé-Jean Page. Malgré la popularité du Duc après la sortie de la saison 1, l'acteur n'a pas voulu revenir et son absence a été vaguement expliquée dans les épisodes de la saison 2. Du coup, après ce grand départ, certains craignent que les personnages présentés dans la saison 2 ne quittent la série.

A la fin de la deuxième saison (découvrez notre récap 100% spoilers), Kate (Simone Ashley) finissait par épouser Anthony (Jonathan Bailey) tandis qu'Edwina (Charithra Chandran) était toujours un coeur à prendre. La Reine Charlotte (Golda Rosheuvel) lui proposait même de lui présenter son neveu, le Prince Friedrich (Freddie Stroma). La fin d'Edwina reste donc ouverte. Quant à celle de Kate ? Maintenant vicomtesse et à la tête de la famille Bridgerton, elle pourrait bien avoir un rôle à jouer aux côtés de son mari.

Kate et Edwina de retour ? Les actrices sont prêtes

En tout cas, Simone Ashley et Charithra Chandran sont prêtes pour revenir pour la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ! Interrogée par Entertainment Weekly, l'interprète de Kate a confié avoir hâte de voir la suite du couple Kanthony. "Je suis super excitée de voir Kate et Anthony après leur mariage, de les voir heureux. Plus de drama, plus de scandale - ou en tout cas plus ceux de la saison 2. Je suis excitée de les voir amoureux dans ce sens là" a confié la star, laissant peu de doute sur son possible retour dans la suite.

Quant à Charithra Chandran ? "J'adore ces acteurs et cette équipe donc je suis ouverte pour revenir. On ne m'a rien dit pour le moment et ce n'est pas ma décision. Ce que j'espère pour Edwina, c'est qu'elle trouve l'amour avec une personne magnifique. Mais ma priorité, à court terme, ce serait qu'elle vive une aventure, une chose excitante" a-t-elle expliqué.

>> La Chronique des Bridgerton saison 3 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série <<

Rien n'est confirmé pour le moment

Pour l'instant, rien n'est confirmé pour le retour des deux personnages dans la suite. Chris Van Dusen, le créateur et showrunner des deux premières saisons, a tout de même confié qu'il espérait les revoir. "J'adorerais les revoir dans des saisons futurs (...) Elles ont apporté tellement dans ce monde. Edwina, à la fin de la saison, n'a pas trouvé l'amour. Kate est maintenant Lady Bridgerton et à la tête de cette maison. Je pense que ce serait une dynamique intéressante à voir. J'aimerais aussi voir l'évolution du mariage d'Anthony et Kate" a-t-il confié. Quant à Jonathan Bailey, il avait confié lors de la conférence de presse qu'il ne voyait pas le monde de Bridgerton sans les Sharma. Bref, on a bon espoir pour les revoir dans la suite !