La Chronique des Bridgerton saison 2 : voici comment l'absence de Simon est expliquée dans la série

L'annonce a fait l'effet d'un choc chez les fans. En avril 2021, Regé-Jean Page annonçait son départ de La Chronique des Bridgerton, malgré l'immense succès de la série. L'interprète de Simon révélait n'avoir signé que pour une saison et avouait préférer se consacrer à d'autres projets. Il s'est quand même murmuré que la production aurait proposé une belle somme à l'acteur pour qu'il reprenne son rôle, sans succès. Et même si Regé-Jean Page avait semé le doute, il n'est pas présent dans la saison 2 de la série.

Simon est mentionné dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton

Après l'annonce du départ du Duc dans La Chronique des Bridgerton, les fans avaient plusieurs théories sur la façon dont son départ allait être expliqué dans la saison 2. Alors, comment ça s'est passé en vrai ? Eh bien Simon n'est que mentionné en passant par Daphné (Phoebe Dynevor). Lors de ses quelques apparitions, la Duchesse ne s'étend pas sur ce que devient son cher mari. Lors de l'épisode 1, alors qu'Eloise (Claudia Jessie) va être présentée à la Reine, elle débarque chez les Bridgerton et précise qu'elle a "laissé son mari et son enfant à la maison" pour venir soutenir sa famille.

Par la suite, Simon n'est pas mentionné : c'est avec son fils prénommé August et surnommé Auggie que Daphné débarque à Aubrey Hall pour soutenir Anthony (Jonathan Bailey) dans le 3ème épisode. Daphné ne fait des apparitions que dans les épisodes 1, 3, 4 puis dans l'épisode 6.

Les plus pessimistes seront donc ravis d'apprendre que la série n'a pas tué le Duc (bien qu'on n'ait jamais cru à cette théorie). Dans une interview, Chris Van Dusen, le créateur de la série qui a aussi évoqué la saison 2 avec PRBK avait confié au sujet de Simon et Régé-Jean Page. "Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour que Regé fasse partie de la saison 2 mais il sera toujours le Duc de Bridgerton. Il n'ira nulle part dans l'univers de la série. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là" a-t-il confié à TVLine.