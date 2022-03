La Chronique des Bridgerton : 5 incohérences repérées dans la saison 1

On se rapproche. La Chronique des Bridgerton revient dans quelques jours sur Netflix et vous pouvez déjà lire notre avis sans spoiler sur les épisodes de la saison 2 ! Comme le deuxième roman de la saga littéraire écrite par Julia Quinn, c'est Anthony (Jonathan Bailey) qui est cette fois au centre de l'action avec un triangle amoureux à la clé. Avant de découvrir ces 8 nouveaux épisodes, on s'est replongé dans les épisodes de la saison 1 qui étaient très différents des livres... et contenaient quelques incohérences.

1. Rien ne va dans la chronologie

Impossible de dire sur combien de temps se déroule la saison 1 de La Chronique des Bridgerton. Et même parfois, la série nous perd carrément. Comme par exemple avec un mois qui s'écoule en un seul épisode (on s'en rend compte lorsque Lady Featherington découvre que Marina est enceinte et qu'elle n'a donc pas "saigné" pendant plus d'un mois). Après ça, c'est toujours aussi flou et on a dû mal à s'y retrouver par moments. Impossible par exemple de savoir combien de temps Daphné et Simon se sont tournés autour. Bon, on n'est pas au niveau d'incompréhension de la saison 1 de The Witcher mais quand même...

2. Simon, l'invincible ?

Simon (Regé-Jean Page) a-t-il le pouvoir de guérir miraculeusement ? Non parce qu'on se pose des questions : au fil de la saison 1, il s'entraîne à la boxe et se prend pas mal de coups (dont plusieurs de la part d'Anthony)... sans avoir aucune trace ni marque sur le visage. Alors que, quand Berbrooke se fait frapper, lui est tout de suite défiguré. Il ne fallait sûrement pas toucher au (sublime) visage du Duc !