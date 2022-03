Simone Ashley (La Chronique des Bridgerton) : 6 choses à savoir sur l'interprète de Kate Sharma

4. Jonathan Bailey, son BFF sur le tournage

Dans La Chronique des Bridgerton, on a craqué pour Anthony et Kate. Il faut dire que l'alchimie entre Simone Ashley et Jonathan Bailey est folle. Les deux acteurs sont devenus très amis sur le tournage où ils étaient inséparables. "Simone et moi avons cette connexion naturelle et ça a été le cas dès notre audition" a confié l'acteur à Hello. L'interprète d'Anthony a même expliqué qu'il n'avait jamais ressenti une telle alchimie avec l'une de ses partenaires. Les deux acteurs pouvaient même se comprendre en un seul regard et ça se ressent devant les épisodes de la saison 2.