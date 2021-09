La Petite Sirène : date de sortie, casting... tout ce que l'on sait sur le remake du film Disney

Films cultes de notre enfance, les Disney sont au coeur d'une mode qui agace certains : celle des remakes. On a déjà pu voir de nouvelles versions de Dumbo, Cendrillon (+ la version avec Camila Cabello), La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, Mulan et ce ne sont pas les projets qui maquent. Alors que des films sur Peter Pan, Bambi ou encore Blanche Neige et les 7 nains dont l'actrice a été dévoilé sont en préparation, on attend aussi le remake de La Petite Sirène, annoncé en 2016. Voici les infos sur le film.

Quand sort La Petite Sirène ?

Il a fallu du temps pour que le film La Petite Sirène entre en tournage. Repoussé par la pandémie de Covid-19, le long métrage s'est fait attendre mais les prises de vues ont débuté en janvier 2021 en Angleterre. Le tournage s'est achevé le 11 juillet dernier et Disney vient d'annoncer la date de sortie. Il faudra cependant patienter : La Petite Sirène sortira le 26 mai 2023 aux Etats-Unis. Oui, on a le temps de voir venir !

Le casting et l'équipe

Côté équipe, c'est Rob Marshall qui réalise le film. Nommé aux Oscars (et pas que), le cinéaste américain a mis en scène le film musical Chicago mais aussi Le retour de Mary Poppins, Into the Woods et Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence. Côté scénario, ce sont Jane Goldman (X-Men : Days of Future Past, Kingsman) et David Magee (Le retour de Mary Poppins, L'odysée de Pi) qui ont collaboré.

En ce qui concerne le casting, on sait déjà quels acteurs joueront les personnages principaux. Halle Bailey sera Ariel, une annonce de casting qui avait beaucoup fait parler. Le Prince Eric, lui, sera incarné par Jonah Hauer-King (il s'était murmuré qu'Harry Styles avait été considéré pour le rôle). On retrouvera aussi Melissa McCarthy dans le rôle d'Ursula, Javier Bardem dans celui du roi Triton.