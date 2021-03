La Petite Sirène : le gros changement à propos d'Ursula dans le remake en live-action

Après Le Roi Lion, Mulan, Le Livre de la jungle, Tarzan, Cendrillon ou encore Aladdin, La Petite Sirène a elle aussi le droit à son film en live-action. Pour le moment, on a très peu d'infos sur le tournage et la date de sortie, mais on connaît déjà le casting complet : Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Eric), Melissa McCarthy (Ursula), Javier Bardem (Triton), Daveed Diggs (Sébastien), Jacob Tremblay (Polochon) et Awkwafina (Eureka).

Ursula devient la tante de La Petite Sirène

Si le choix de l'actrice pour le rôle d'Ariel a pas mal fait polémique au moment de l'annonce officielle, une autre news risque aujourd'hui de surprendre les fans de La Petite Sirène.

Le réalisateur Rob Marshall et les scénaristes ont prévu un gros changement pour le personnage d'Ursula, joué par Melissa McCarthy. Alors que la célèbre méchante n'a aucun lien de parenté avec Ariel dans le dessin animé Disney, elle devient sa tante dans le remake en live-action, comme l'a annoncé Deadline. En y réfléchissant de plus près, cette modification est plutôt logique car, dans le dessin animé, Triton et Ursula sont ennemis et semblent cacher un passé difficile en commun.

Une nouvelle actrice au casting

En plus de ce changement à propos d'Ursula, on apprend qu'une autre actrice rejoint le film réalisé par Rob Marshall. Qui est elle ? Il s'agit de Jessica Alexander, que vous avez pu voir dans le rôle d'Olivia dans la série Netflix, Les Justicières (Get Even en VO). Son rôle dans le remake de La Petite Sirène na pas encore été dévoilé ! Affaire à suivre.