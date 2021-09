Cendrillon avec Camila Cabello : les grosses différences entre la version de Prime Video et Disney

Le nouveau film Cendrillon (Cinderella en VO) avec Camila Cabello dans le rôle principal, dispo depuis ce 3 septembre 2021 sur Amazon Prime Video, est décidément beaucoup plus moderne que ses versions précédentes ! La version la plus connue, le film d'animation de Disney, s'inspirait des livres de Giambattista Basile (La gatta Cenerentola), Charles Perrault (Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre) et les frères Grimm (Aschenputtel). Et les adaptations aussi sont nombreuses, que ce soit À tout jamais, une histoire de Cendrillon avec Drew Barrymore, La légende de Cendrillon avec Whitney Houston en marraine la bonne fée ou encore la version ado Comme Cendrillon (avec Hilary Duff, puis Selena Gomez, puis Lucy Hale). Là, même si on retrouve l'essence des différentes histoires, c'est une Cendrillon 2021 que les téléspectateurs peuvent découvrir. Et ça fait du bien !

Le casting est plus diversifié

Dans cette nouvelle version de Cendrillon, le casting est plus diversifié. A commencer par Cendrillon elle-même, incarnée par Camila Cabello qui est cubano-américaine, loin de la blondeur de Lily James dans le Cendrillon en live-action de Disney.

Et des personnes de couleurs et d'origines différentes sont aussi présentes, ce qui dépoussière le conte de fées ! On pense notamment à Missy Elliott , à Romesh Ranganathan qui prête sa voix à une souris avant qu'on le voit vraiment, ou encore aux princesses venues du monde entier au bal, interprétées par Nikkita Chadha, Vinani Mwazanzale, Natasha Patel ou encore Arazou Baker.

Mais c'est surtout le personnage de Billy Porter, surtout connu pour ses représentations à Broadway et ses séries avec Ryan Murphy (American Horror Story et Pose), qui révolutionne Cendrillon. L'acteur est fabuleux en marraine la bonne fée, Fab G ! Une interprétation non genrée qui là aussi permet de faire évoluer la célèbre histoire.