Oscars 2020 : Natalie Portman, Joaquin Phoenix et Billy Porter s'affichent dans des tenues engagées

Billy Porter essaye de mettre à mal les stéréotypes qui persistent encore sur le genre et rappeler que chacun est libre de porter ce qu'il veut. Un homme peut porter une jupe, une robe, des talons, tout comme une femme peut s'habiller avec un pantalon et des sneakers. Et clairement, ce look qui rappelait un phénix (l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres) lui allait à merveille.

A noter que Spike Lee a lui aussi créé le buzz sur le red carpet avec son look. Le réalisateur de Malcolm X ou encore BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan n'a pas affiché un engagement mais a rendu hommage à Kobe Bryant. Il s'est en effet habillé avec un costume Gucci aux couleurs des Lakers (violet et or) et le nombre 24 (l'un des numéros de maillot du basketteur décédé), sans oublier les sneakers Nike de la collection Kobe Bryant.