Joaquin Phoenix : son discours très engagé pour la nature et les animaux aux Oscars 2020

Après avoir raflé tous les prix des Golden Globes aux BAFTA, Joaquin Phoenix a été sacré meilleur acteur aux Oscars 2020 pour son interprétation dans Joker de Todd Philips, qui ont eu lieu ce dimanche 9 février 2020. "Je déborde de reconnaissance", a-t-il commencé, ému, avant d'ajouter "Je ne sais pas ce que je serais" sans l'amour du cinéma. L'acteur de 45 ans a profité de son discours pour dénoncer les discriminations et pour défendre une fois de plus son engagement pour la nature. "Je pense qu'on est de plus en plus désunis de la nature. On a maintenant une vision très égocentrique. On a l'impression d'être le coeur de l'univers. On détruit la nature pour exploiter les ressources".

Le discours très engagé de Joaquin Phoenix aux Oscars

Vêtu d'un costume deux-pièces sur-mesure noir Stella McCartney, le même qu'aux Golden Globes, pour des raisons écologiques (il a été réalisé dans le plus grand respect de l'environnement), il ajoute : "On considère qu'on a le droit de faire l'insémination artificielle sur des vaches. On s'octroie des droits sur cet enfant, sur le lait de cette vache destiné à ce veau. On le met dans notre café, dans nos céréales". Il tient à sensibiliser un maximum de personnes : "Nous pensons que le changement rime avec sacrifice. Mais les êtres humains, lorsqu'ils sont bons, ils sont créatifs et ingénieux. Il faut se servir de la compassion pour créer des systèmes qui bénéficient à tous et faire intervenir un réel changement".

Joaquin Phoenix se remet en cause : "J'ai été égoïste, cruel, difficile. Je ne suis pas un modèle, mais beaucoup ici m'ont donné une seconde chance et je pense que c'est là que l'on trouve le meilleur dans chacun, quand on se soutient les uns les autres", avant de rendre hommage à son frère Rivers, décédé à 23 ans d'une overdose.