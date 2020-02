Joaquin Phoenix gagnant aux BAFTA : il dénonce le manque de diversité avec un discours poignant

Chaque année, le constat est (tristement) le même : lors des nominations pour les Oscars ou bien pour les autres cérémonies, les internautes et les stars dénoncent le manque d'acteurs de couleur parmi les nommés. Un problème récurrent qui est inacceptable pour Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix lance un message fort aux BAFTA

Grand favori pour les Oscars 2020, qui se dérouleront le 9 février à Los Angeles, Joaquin Phoenix a reçu (encore une fois), le prix du meilleur acteur lors des BAFTA, l'équivalent de nos César en Angleterre, pour sa prestation dans Joker. La cérémonie se déroulait ce dimanche 2 février en présence de nombreuses stars ayant fait le déplacement jusqu'à Londres. Venue chercher son trophée, la star en a profité pour adresser un message clair et demander plus d'inclusion et de diversité. "Je me sens honoré et privilégié d'être là. Les BAFTA ont toujours soutenu ma carrière et je leur suis reconnaissant mais je dois dire que j'ai des sentiments partagés" a d'abord confié l'acteur avant d'ajouter :

"Tellement d'acteurs sont méritants mais n'ont pas le même privilège. Je pense que nous envoyons un message clair aux personnes de couleurs, qu'ils ne sont pas les bienvenus. Je pense que c'est le message que nous passons aux personnes qui ont tellement contribué à notre média, notre industrie et d'une certain façon, aux choses dont nous bénéficions. Je ne pense pas que qui que ce soit veut un traitement de faveur, même si c'est ce que nous nous donnons chaque année. Je pense que les gens veulent simplement être appréciés et respectés pour leur travail".

"J'ai honte de faire partie de ce problème"

Joaquin Phoenix ne s'est pas arrêté là puisqu'il a aussi ajouté : "Ce n'est pas une condamnation moralisatrice car j'ai honte de faire partie de ce problème. Je n'ai pas toujours fait tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que les plateaux sur lesquels je travaille soient inclusifs. Il faut faire plus qu'avoir des plateaux multiculturels, je pense que nous devons travailler dur pour vraiment comprendre ce racisme systématique. C'est une obligation que les gens qui ont créé, perpétué et bénéficié d'un système d'oppression soient ceux qui le démantèlent donc c'est à nous de le faire". Un discours poignant applaudi en grande pompe par la salle toute entière. Revivez son discours en vidéo ci-dessous :