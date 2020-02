Mort de Kobe Bryant et de sa fille : Vanessa dévoile la date et le lieu symbolique des obsèques

Les obsèques se tiendront donc le 24 février 2020 à 10h00, au Staples Center à Los Angeles, surnommée la ville des anges. Un lieu hautement symbolique pour la famille Bryant, puisque c'est dans cette salle que Kobe Bryant a disputé plusieurs matchs de basket avec les Lakers de Los Angeles. L'équipe californienne leur a d'ailleurs rendu un bel hommage à l'ex champion et à Gianna.

Les stars et les anonymes saluent le courage de Vanessa

Suite à cette annonce, les fans de Kobe Bryant ont été nombreux à remercier Vanessa Laine Bryant de leur donner la date et le lieu des obsèques du sportif et de son enfant. Ils ont également été des milliers à saluer sa force et sa bravoure dans cette terrible épreuve. Plusieurs célébrités ont fait de même en leur affichant leur soutien, que ce soit la star Khloe Kardashian qui lui a écrit "Je t'aime V", la top Gigi Hadid qui lui "envoie plein d'amour", ou encore l'actrice Olivia Munn qui lui a mis des émojis coeurs rouges.

Le rapport de l'accident écarte la défaillance moteur

Quant à l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, Gianna Bryant et à sept autres personnes, le rapport du Conseil pour la sécurité des transports (NTSB) a été publié ce vendredi 7 février 2020. Il y est indiqué selon le régulateur des transports que "tous les composants importants de l'hélicoptère ont été localisés aux alentours de l'épave" et que "l'examen des pièces du rotor principal et de queue a permis d'identifier des dégâts conformes à une rotation entraînée par le moteur au moment de l'impact".

Et la piste de la défaillance du moteur a été écartée par ce rapport : "Des sections visibles des moteurs n'ont montré aucune preuve de défaut interne incontrôlé ou pouvant conduire à une catastrophe". Il faudra attendre un an avant le rapport final sur les causes du crash.