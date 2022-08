Mort de Kobe Bryant : sa veuve Vanessa obtient 16 millions de dollars dans l'affaire des photos morbides des cadavres

En plus de devoir gérer le deuil de la mort de Kobe Bryant et de leur fille Gianna, Vanessa Bryant fait face à une véritable détresse émotionnelle. D'immondes photos de l'accident et des corps des victimes ont en effet été prises par des policiers et n'ont visiblement pas seulement été utilisées pour comprendre ce drame. En apprenant ça, Vanessa Bryant et Chris Chester ont intenté un procès au civil contre le comté de Los Angeles, qui vient d'être lourdement condamné par un jury.

Ce dernier devra verser 16 millions de dollars à la femme de la légende du basket et 15 millions à l'homme qui a perdu sa femme et sa fille lors de cet épouvantable accident qui a provoqué la mort de cinq autres personnes.

Au moins deux fuites évoquées et une crainte permanente

La défense a affirmé tout au long du procès que les images n'avaient pas circulé et avaient été effacées. Il a pourtant été exposé que plusieurs personnes parmi les secouristes avaient bel et bien partagé les photos, notamment avec un barman et avec un ami d'un des agents du bureau du shérif de Los Angeles.

Plus que le partage en lui-même, Vanessa Bryant et Chris Chester redoutaient et continuent de craindre chaque jour que ces clichés dégradants et glauques ne finissent par être diffusés à tout moment sur Internet. A ce sujet, Chris Chester expliquait notamment : "On prie pour qu'une telle personne capable de mettre en ligne ces photos n'existe pas, mais on n'a pas de certitude. Vanessa et moi allons devoir vivre avec cette peur pour toujours".

Si les sommes obtenues peuvent paraître importantes, elles ne compenseront bien sûr jamais la peine des deux plaignants. L'avocat du veuf avait d'ailleurs initialement demandé bien plus : un million de dollars par année d'espérance de vie estimée, soit 40 millions de dollars pour Vanessa Bryant (40 ans), et 30 millions de dollars pour Chris Chester (48 ans).

A l'issue des quatre heures et demie de délibérations du jury et de l'annonce du verdict, Vanessa Bryant est apparue en larmes. Sur Instagram, elle a ensuite posté une photo d'elle avec Kobe et Gianna, légendée "Tout pour vous ! Je vous aime ! JUSTICE pour Kobe et Gigi !".