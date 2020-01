Mort de Kobe Bryant : le message déchirant de sa femme Vanessa "complètement dévastée"

Quelques jours après la mort de Kobe Bryant, 41 ans, et de sa fille Gianna, 13 ans, le 26 janvier dernier dans un crash d'hélicoptère, Vanessa Bryant est sortie du silence pour la première fois. Celle qui a perdu à la fois un mari et un enfant a laissé un message déchirant sur Instagram : "Nous sommes complètement anéanties par la perte soudaine de mon mari adoré, Kobe - le formidable père de nos enfants; et de ma belle et douce Gianna - une fille aimante, généreuse et merveilleuse, la formidable soeur de Natalia, Bianka et Capri", écrit-elle après avoir remercié les "millions de personnes qui les ont soutenus et leur ont apporté leur amour durant cette période horrible".

Vanessa Bryant anéantie par la mort de son mari Kobe et de sa fille Gianna

Mais elle pense également aux familles des sept autres victimes de l'accident et dit ouvert une collecte de fonds pour les aider financièrement. "Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur en ce moment. J'essaie de me réconforter en sachant que Kobe et Gigi savaient à quel point ils étaient aimés", ajoute-t-elle. Partageant une photo de leur magnifique famille, elle écrit : "Nous étions tellement chanceux de les avoir dans nos vies. C'est impossible d'imaginer la vie sans eux. Mais nous nous levons chaque jour et nous essayons d'aller de l'avant parce que Kobe et notre bébé, Gigi, nous montrent le chemin. J'aimerais juste les prendre dans mes bras, les embrasser, et les bénir. Les avoir ici avec nous, pour toujours".